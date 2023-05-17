В Курской области при обстреле со стороны Украины пострадал рабочий

Об атаке сообщил глава региона Роман Старовойт Фото: Светлана ВОЛКОВА

17 мая со стороны Украины был обстрелян Кореневский район Курской области. Зафиксировано 11 прилетов между населенными пунктами Гордеевка и Троицким. Были повреждены линии электропередачи, поселки обесточены. К вечеру электроснабжение было восстановлено.

- Как только позволит ситуация, аварийные бригады приступят к ремонтным работам, - сообщил глава региона Роман Старовойт. - Есть пострадавший - гражданский рабочий. Он доставлен в состоянии средней тяжести в Глушковскую ЦРБ с осколочными ранениями поясничной области. Ему оказывают всю надлежащую помощь, при необходимости он будет транспортирован в Курскую областную клиническую больницу. Консультации по состоянию пострадавшего оказывают и с использованием телемедицины.

Это уже третий рабочий, пострадавший в результате обстрелов приграничья в Курской области за неделю.

Ранее КП сообщала, что 15 мая в Суджанском районе Курской области недалеко от села Плехово украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор. ЧП произошло примерно в трех километрах от государственной границы с Украиной.

В результате взрыва легко ранен в плечо водитель строительной техники. Оперативно он был доставлен в Суджанскую ЦРБ, где ему оказывали помощь, в том числе, и столичные хирурги.

10 мая в Суджанском районе недалеко от села Гуево украинские военные обстреляли строящийся защитный объект. Взрывом был контужен один из строителей, выполнявший работы. Он был доставлен в Суджанскую центральную районную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь.