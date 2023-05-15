В Курской области украинский беспилотник сбросил взрывное устройство

ЧП произошло в Суджанском районе Фото: Светлана ВОЛКОВА

15 мая в Суджанском районе Курской области недалеко от села Плехово украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор. ЧП произошло примерно в трех километрах от государственной границы с Украиной.

- В результате взрыва легко ранен в плечо водитель строительной техники. Оперативно он доставлен в Суджанскую ЦРБ, где ему оказывают помощь, в том числе, и столичные хирурги, - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Это уже второй рабочий, пострадавший в приграничье региона за последнее время.

Ранее КП сообщала, что 10 мая в Суджанском районе недалеко от села Гуево украинские военные обстреляли строящийся защитный объект. Взрывом был контужен один из строителей, производивший работы. Он доставлен в Суджанскую центральную районную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь.

Кроме того утром 15 мая ВСУ обстреляли приграничные населенные пункты Локоть и Красный Пахарь в том же Рыльском районе Курской области. Пострадавших нет. Взрывами была повреждена линия электропередачи — около 600 человек оставались без света.

Сейчас подача света восстановлена.

Одновременно в поселке Краснооктябрьский Глушковского района зафиксировано восемь прилетов со стороны Украины. Выбито окно в местном фельдшерско-акушерском пункте и стекла в одном из домовладений. Никто из жителей не пострадал. Об атаках 15 мая проинформировали в Правительстве региона.