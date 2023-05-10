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Политика10 мая 2023 12:59

В Курской области в результате обстрела ВСУ контужен строитель

ЧП произошло 10 мая в приграничье региона
Ольга ДАНИЛОВА
О ЧП сообщил глава региона Роман Старовойт

О ЧП сообщил глава региона Роман Старовойт

Фото: Светлана ВОЛКОВА

10 мая в Суджанском районе недалеко от села Гуево украинские военные обстреляли строящийся защитный объект. Взрывом контужен один из строителей, производивший работы. Он доставлен в Суджанскую центральную районную больницу, где ему оказана первая медицинская помощь. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

В это же время ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе. Зафиксировано шесть прилетов. Повреждена крыша хозпостройки. К счастью, тут обошлось без пострадавших.

Ранее КП сообщала, что рано утром 10 мая силами ПВО сбит вражеский беспилотник под Курском. Обломки упали в деревне Толмачево. Никто не пострадал, но есть повреждения газовой трубы и фасада дома. На месте работают оперативные службы.

Деревня Толмачево находится примерно в ста километрах от государственной границы с Украиной.

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