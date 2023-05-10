В Курской области в результате обстрела ВСУ контужен строитель

О ЧП сообщил глава региона Роман Старовойт Фото: Светлана ВОЛКОВА

10 мая в Суджанском районе недалеко от села Гуево украинские военные обстреляли строящийся защитный объект. Взрывом контужен один из строителей, производивший работы. Он доставлен в Суджанскую центральную районную больницу, где ему оказана первая медицинская помощь. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

В это же время ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе. Зафиксировано шесть прилетов. Повреждена крыша хозпостройки. К счастью, тут обошлось без пострадавших.

Ранее КП сообщала, что рано утром 10 мая силами ПВО сбит вражеский беспилотник под Курском. Обломки упали в деревне Толмачево. Никто не пострадал, но есть повреждения газовой трубы и фасада дома. На месте работают оперативные службы.

Деревня Толмачево находится примерно в ста километрах от государственной границы с Украиной.