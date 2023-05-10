Курск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика10 мая 2023 5:17

В Курской области система ПВО сбила беспилотник ВСУ

Повреждены газовая труба и фасад дома
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Фото с личной страницы губернатора Курской области

Фото с личной страницы губернатора Курской области

Фото: из соцсетей

Рано утром силами ПВО сбит вражеский беспилотник под Курском. Обломки упали в деревне Толмачево. Никто не пострадал, но есть повреждения газовой трубы и фасада дома. На месте работают оперативные службы. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Деревня Толмачево находится примерно в ста километрах от государственной границы с Украиной.

Ранее КП сообщала, что из пострадавшего после обстрела 8 мая детского сада в поселке Теткино Курской области группа разминирования вывезла неразорвавшийся снаряд. Хотя само учреждение ради безопасности детей не работает с весны прошлого года, его продолжают обстреливать.

Приграничный поселок Теткино Глушковского района был обстрелян 7 и 8 мая со стороны Украины. Всего насчитали десять прилетов. К счастью, пострадавших нет. Повреждены кровля, окна, фасады школы и детского сада, шесть домов, газовая труба, в части домов не было электричества. Сейчас подача света восстановлена.

Армия и безопасностьАрмия