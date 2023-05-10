В Курской области система ПВО сбила беспилотник ВСУ

Фото с личной страницы губернатора Курской области Фото: из соцсетей

Рано утром силами ПВО сбит вражеский беспилотник под Курском. Обломки упали в деревне Толмачево. Никто не пострадал, но есть повреждения газовой трубы и фасада дома. На месте работают оперативные службы. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Деревня Толмачево находится примерно в ста километрах от государственной границы с Украиной.

Ранее КП сообщала, что из пострадавшего после обстрела 8 мая детского сада в поселке Теткино Курской области группа разминирования вывезла неразорвавшийся снаряд. Хотя само учреждение ради безопасности детей не работает с весны прошлого года, его продолжают обстреливать.

Приграничный поселок Теткино Глушковского района был обстрелян 7 и 8 мая со стороны Украины. Всего насчитали десять прилетов. К счастью, пострадавших нет. Повреждены кровля, окна, фасады школы и детского сада, шесть домов, газовая труба, в части домов не было электричества. Сейчас подача света восстановлена.