Курск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 мая 2023 14:15

Из курского поселка вывезли неразорвавшийся снаряд

ЧП произошло в приграничье
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА

Из пострадавшего после вчерашнего обстрела детского сада в поселке Теткино Курской области группа разминирования вынесла неразорвавшийся снаряд, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Хотя само учреждение ради безопасности детей не работает с весны прошлого года, его продолжают обстреливать.

Ранее КП рассказывала, что приграничный поселок Теткино Глушковского района 7 мая был обстрелян со стороны Украины. Всего насчитали десять прилетов. К счастью, пострадавших нет. Повреждены кровля, окна, фасады школы и детского сада, шесть домов, газовая труба, в части домов не было электричества. Сейчас подача света восстановлена.