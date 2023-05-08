Из курского поселка вывезли неразорвавшийся снаряд

Из пострадавшего после вчерашнего обстрела детского сада в поселке Теткино Курской области группа разминирования вынесла неразорвавшийся снаряд, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Хотя само учреждение ради безопасности детей не работает с весны прошлого года, его продолжают обстреливать.

Ранее КП рассказывала, что приграничный поселок Теткино Глушковского района 7 мая был обстрелян со стороны Украины. Всего насчитали десять прилетов. К счастью, пострадавших нет. Повреждены кровля, окна, фасады школы и детского сада, шесть домов, газовая труба, в части домов не было электричества. Сейчас подача света восстановлена.