7 мая ВСУ обстреляли поселок в Курской области

Об атаке сообщил глава региона Роман Старовойт Фото: Светлана ВОЛКОВА

Поселок Теткино Глушковского района 7 мая был обстрелян со стороны Украины. Всего насчитали десять прилетов. К счастью, пострадавших нет. Повреждены кровля, окна, фасады школы и детского сада, шесть домов, газовая труба, в части домов отсутствует электричество.

- Как только будет возможность, специалисты приступят к ремонтным работам. Всем обязательно окажем помощь, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Это второй обстрел за последние двое суток.

Ранее Глушковский район Курской области 6 мая был обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано десять прилетов по поселку Краснооктябрьский. Пострадавших нет, в одном доме выбиты окна.

Еще восемь прилетов было по поселку Теткино. Здесь тоже обошлось без пострадавших, разрушений нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.