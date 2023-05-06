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НовостиПолитика6 мая 2023 14:34

Приграничье Курской области 6 мая обстреляли ВСУ

Жертв нет
Ольга ДАНИЛОВА
Об атаке сообщил Роман Старовойт

Об атаке сообщил Роман Старовойт

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Глушковский район Курской области 6 мая вновь был обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано десять прилетов по поселку Краснооктябрьский. Пострадавших нет, в одном доме выбиты окна.

Еще восемь прилетов было по поселку Теткино. Здесь тоже обошлось без пострадавших, разрушений нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Ранее КП сообщала, что поселок Теткино Глушковского района Курской области 3 мая утром был обстрелян ВСУ. Всего насчитали восемь прилетов. Пострадавших нет.

В 15 домах повреждены окна, фасады, заборы, пострадала крыша Теткинской поликлиники. Есть повреждение газопровода низкого давления. Кроме того, частично было нарушено электроснабжение поселка.