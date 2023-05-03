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НовостиПолитика3 мая 2023 6:42

ВСУ второй день подряд обстреливают курский поселок Теткино

Пострадавших нет
Ольга ДАНИЛОВА
Об атаках сообщил глава региона Роман Старовойт

Об атаках сообщил глава региона Роман Старовойт

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Поселок Теткино Глушковского района Курской области 3 мая утром был обстрелян ВСУ. Всего насчитали восемь прилетов. Пострадавших нет.

В 15 домах повреждены окна, фасады, заборы, пострадала крыша Теткинской поликлиники. Есть повреждение газопровода низкого давления. Кроме того, частично нарушено электроснабжение поселка.

- Как только будет возможность, специалисты приступят к восстановлению электричества. Всем, чьи дома пострадали, обязательно окажем помощь, - пообещал глава региона Роман Старовойт.

Накануне, 2 мая утром, обстрелу со стороны Украины уже подвергался этот приграничный поселок Курской области. Всего тогда было зафиксировано десять прилетов. Пострадавших нет.

В семи домовладениях были повреждены крыши, фасады, окна, заборы. Также повреждена газовая труба низкого давления, специалисты в тот же день приступили к ремонтным работам.