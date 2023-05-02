В Курской области ВСУ обстреляли поселок

Об атаке сообщил глава региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

2 мая утром обстрелу со стороны Украины подвергся поселок Теткино Глушковского района Курской области. Всего зафиксировано десять прилетов. Пострадавших нет.

- В семи домовладениях есть повреждения крыш, фасадов, окон, заборов. Также повреждена газовая труба низкого давления, специалисты уже приступили к ремонтным работам, - сообщил глава региона Роман Старовойт.

Ранее, 29 апреля Глушковский район также подвергся обстрелу со стороны Украины. Зафиксировано семь прилетов по поселку Краснооктябрьскому. К счастью, пострадавших нет. Повреждены были окна, крыши, заборы и фасады трех домов. Также в поселке не было электричества. Его оперативно восстановили.