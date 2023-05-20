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НовостиПолитика20 мая 2023 6:52

Двух пострадавших в результате взрыва в Курской области выписали из больницы

Их здоровью ничего не угрожает, сообщили региональные власти
Ольга ДАНИЛОВА
О состоянии здоровья раненых рассказал глава области

О состоянии здоровья раненых рассказал глава области

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Пострадавшие в ходе обстрела 18 мая в Глушково Курской области уже отпущены домой на амбулаторное лечение после хирургической обработки ран. Их состоянию здоровья ничего не угрожает, сообщили в Правительстве региона.

- Всем оказывается помощь по восстановлению жилья и автомобилей. Еще раз предложил жителям временно переселиться, пока все отказываются, - рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт. - В ходе поездки также осмотрел разрушенную центральную площадь, которая недавно была благоустроена. Обязательно проведем восстановительные работы.

Перед Правительством области стоит задача обеспечения максимальной безопасности курян. Для этих целей в регионе действует добровольная народная дружина. Пообщался с представителями ДНД в Глушковском районе, они рассказали о текущей обстановке.

Напомним, что 18 мая ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково Курской области. Два жителя региона получили ранения.

Глушково находится в нескольких километрах от границы с Украиной.