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НовостиПроисшествия19 мая 2023 8:04

Пострадавшего во время обстрела Курской области перевели в региональную больницу

Ольга ДАНИЛОВА

17 мая во время обстрела Кореневского района Курской области пострадал рабочий. С осколочными ранениями поясничной области мужчину доставили сначала в Глушковскую ЦРБ, как уже сообщала КП.

Вечером 18 мая его перевели в Курскую областную клиническую больницу. Пациенту оказывают квалифицированную медицинскую помощь, сообщает Правительство региона.

Есть также двое раненых в результате взрыва ФОКа в Глушково Курской области 18 мая.

Два жителя получили осколочные ранения средней тяжести. Пострадавшие доставлены в Глушковскую ЦРБ, где им оказывают медицинскую помощь.