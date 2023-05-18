Раненых в результате атаки ВСУ курян доставили в райбольницу

В Правительстве Курской области уточнила информацию по ЧП в поселке Глушково, которое произошло 18 мая.

В результате взрыва в физкультурно-оздоровительном комплексе в поселке Глушково Курской области выбиты окна и поврежден фасад.

Два жителя получили осколочные ранения средней тяжести. Пострадавшие доставлены в Глушковскую ЦРБ, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, 17 мая со стороны Украины был обстрелян Кореневский район Курской области. Зафиксировано 11 прилетов между населенными пунктами Гордеевка и Троицким. Были повреждены линии электропередачи, поселки обесточены. К вечеру электроснабжение было восстановлено.

Есть пострадавший - гражданский рабочий. Он доставлен в состоянии средней тяжести в Глушковскую ЦРБ с осколочными ранениями поясничной области.