В Курской области простились с мобилизованным Вадимом Соловьевым

О трагическом известии сообщили власти региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курском районе простились с Вадимом Соловьевым.

Курянин родился 5 июля 2001 года. Проживал в деревне Селиховы дворы, закончил Селиховскую среднюю школу, а после учился в профессиональном училище №19 города Курска.

- Вадим Романович был мобилизован в октябре 2022 года, мужественно сражался и пал смертью храбрых в зоне СВО. Выражаем искренние слова соболезнования родителям, родным и близким Вадима. Светлая память, - сообщили в Правительстве региона.

19 апреля в Беловском районе Курской области простились с Владимиром Руденко, 1992 года рождения.

- Курянин отправился добровольцем в зону СВО и погиб при освобождении Артемовска. Соболезнуем родным и близким. Светлая память герою, - сказали в Правительстве региона.

Ранее КП сообщала, что 17 апреля в Курском районе Курской области простились с ефрейтором Андреем Половиковым, 1984 года рождения.