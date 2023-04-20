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НовостиПолитика20 апреля 2023 14:31

В Курской области простились с добровольцем, погибшим в СВО

Владимиру Руденко было 30 лет
Ольга ДАНИЛОВА

19 апреля в Беловском районе Курской области простились с Владимиром Руденко, 1992 года рождения.

- Курянин отправился добровольцем в зону СВО и погиб при освобождении Артемовска. Соболезнуем родным и близким. Светлая память герою, - сказали в Правительстве региона.

Ранее КП сообщала, что 17 апреля в Курском районе Курской области простились с ефрейтором Андреем Половиковым, 1984 года рождения.

Андрей Александрович родился в деревне Звягино Нижегородской области, в 2003 году закончил Нижегородский политехнический колледж. С 2004 по 2006 годы служил в рядах Вооруженных сил, а после работал сварщиком в Курске.