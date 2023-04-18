В Курской области простились с мобилизованным Андреем Половиковым

Очередные печальные известия пришли в Курскую область Фото: Светлана ВОЛКОВА

17 апреля в Курском районе Курской области простились с ефрейтором Андреем Половиковым, 1984 года рождения.

Андрей Александрович родился в деревне Звягино Нижегородской области, в 2003 году закончил Нижегородский политехнический колледж. С 2004 по 2006 годы служил в рядах Вооруженных сил, а после работал сварщиком в Курске.

- В октябре 2022 года был мобилизован военным комиссариатом Поныровского района и погиб 25 марта при выполнении боевых задач. У Андрея Александрович осталась жена и дочь. Соболезнуем родным и близким. Светлая память… - сообщили в Правительстве региона.