В Курске простились с мобилизованным, погибшим в СВО

Очередные печальные известия сообщили в мэрии Курска Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мобилизованный Андрей Захаров погиб при выполнении боевых задач во время проведения специальной военной операции.

28 марта в Курске простились с Андреем Юрьевичем. Он погиб 28 февраля во время проведения специальной военной операции. Андрею Захарову было 39 лет, сообщила мэрия Курска.

Администрация города и глава Курска выражают соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее КП сообщала, что Андрей Говорухин из Курского района погиб при исполнении воинского долга, сообщает администрация региона.

- Андрей Владимирович родился в 1990 году в селе Введенское Шумаковского сельсовета. После объявления частичной мобилизации одним из первых прибыл в военкомат. Был надежным, отзывчивым другом и товарищем, - рассказали в обладминистрации.