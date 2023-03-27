В СВО погиб мобилизованный курянин Андрей Говорухин

В Курск продолжают поступать печальные известия Фото: Светлана ВОЛКОВА

Андрей Говорухин из Курского района погиб при исполнении воинского долга, сообщает администрация региона.

- Андрей Владимирович родился в 1990 году в селе Введенское Шумаковского сельсовета. После объявления частичной мобилизации одним из первых прибыл в военкомат. Был надежным, отзывчивым другом и товарищем, - рассказали в обладминистрации.

Ранее КП сообщала, что в Курске простились с погибшим во время проведения СВО.

Евгений Рябкин был мобилизован в октябре прошлого года. Евгению Анатольевичу было 33 года.

11 марта курянин погиб при выполнении специальных задач во время специальной военной операции.

Администрация города и глава Курска выражают соболезнования родным и близким Евгения.

До этого в Курске простились еще с добровольцем, погибшим в СВО.

- Николай Белкин погиб 17 февраля во время проведения специальной военной операции в Донецкой Народной Республике. Ему было 30 лет, - сообщили в мэрии Курска.