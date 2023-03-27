Мобилизованный курянин Евгений Рябкин погиб в СВО

О трагическом известии сообщили власти Курска Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске простились с погибшим во время проведения СВО.

Евгений Рябкин был мобилизован в октябре прошлого года. Евгению Анатольевичу было 33 года, сообщили в мэрии города.

11 марта курянин геройски погиб при выполнении специальных задач во время специальной военной операции.

Администрация города и глава Курска выражают соболезнования родным и близким Евгения.

Ранее КП сообщала, что в Курске простились еще с добровольцем, погибшим в СВО.

- Николай Белкин погиб 17 февраля во время проведения специальной военной операции в Донецкой Народной Республике. Ему было 30 лет, - сообщили в мэрии Курска.

Накануне в Курске простились с погибшим Олегом Жихаревым.

Олегу Александровичу было 44 года. Погиб 5 января, исполняя свой воинский долг в Донецкой Народной Республике, сообщили в мэрии Курска.

31 января в Артемовске погиб житель Суджи Мартирос Мелетян. Мартирос Ашотович отправился в зону СВО добровольцем. Ему было 35 лет.

До этого в Курчатовском районе простились с добровольцем Данилой Науменко. Данила Эдуардович погиб 3 января 2023 года в Артемовске. Ему было 24 года.