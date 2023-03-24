В Курске простились с погибшим в СВО

Николай погиб 17 февраля Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске простились еще с одним добровольцем, погибшим в СВО,

- Николай Белкин погиб 17 февраля во время проведения специальной военной операции в Донецкой Народной Республике. Ему было 30 лет, - сообщили в мэрии Курска.

Администрация города и глава Курска приносят соболезнования родным и близким Николая Александровича.

Накануне в Курске простились с погибшим Олегом Жихаревым.

Олегу Александровичу было 44 года. Погиб 5 января, исполняя свой воинский долг в Донецкой Народной Республике, сообщили в мэрии Курска.

31 января в Артемовске погиб житель Суджи Мартирос Мелетян. Мартирос Ашотович отправился в зону СВО добровольцем. Ему было 35 лет.

Ранее КП сообщала, что в Курчатовском районе простились с добровольцем Данилой Науменко. Данила Эдуардович погиб 3 января 2023 года в Артемовске. Ему было 24 года.

Погиб житель села Никольское Горшеченского района Евгений Михайлюк. Евгений Григорьевич отправился в зону СВО добровольцем. Ему было 42 года, сообщает администрация региона.