В СВО погибли еще двое курян

В ходе проведения специальной военной операции погибли куряне.
В Курчатовском районе простились с добровольцем Данилой Науменко. Данила Эдуардович погиб 3 января 2023 года в Артемовске. Ему было 24 года.
Погиб житель села Никольское Горшеченского района Евгений Михайлюк. Евгений Григорьевич отправился в зону СВО добровольцем. Ему было 42 года, сообщает администрация региона.
Ранее КП сообщала, что Курске простились с Максимом Воробьевым.
- Курянин погиб в ходе проведения специальной военной операции в Донецкой народной республике 5 января. Максим служил добровольцем. Ему было 38 лет, - рассказали в мэрии Курска.