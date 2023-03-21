В Курске 21 марта простились еще с одним добровольцем

Печальное известие сообщили в мэрии Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске простились с Максимом Воробьевым.

- Курянин погиб в ходе проведения специальной военной операции в Донецкой народной республике 5 января. Максим служил добровольцем. Ему было 38 лет, - рассказали в мэрии Курска.

Администрация города и глава Курска выражают соболезнования родным и близким.

Ранее КП сообщала, что 20 марта в Курске простились с добровольцем Антоном Тубольцевым.

- Антон Тубольцев погиб 3 января в Артемовске, ему было 26 лет. Антон храбро и мужественно выполнил свой воинский долг. Соболезнуем родным и близким Антона Алексеевича, - сказали в администрации региона.

Еще двое курян погибли, исполняя свой служебный долг.

Артем Клишин отправился в зону СВО добровольцем. 8 декабря в ходе выполнения боевой задачи он погиб в Донецкой народной республике.

Василий Третьяков погиб 16 декабря в Донецкой народной республике во время выполнения боевой задачи.