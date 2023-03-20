В Курске простились с добровольцем Антоном Тубольцевым

Печальное известие сообщили в администрации региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

20 марта в Курске простились с добровольцем.

- Антон Тубольцев погиб 3 января в Артемовске, ему было 26 лет. Антон храбро и мужественно выполнил свой воинский долг. Соболезнуем родным и близким Антона Алексеевича, - сказали в администрации региона.

Ранее КП сообщала, что еще двое курян погибли, исполняя свой служебный долг.

Артем Клишин отправился в зону СВО добровольцем. 8 декабря в ходе выполнения боевой задачи он погиб в Донецкой народной республике.

Василий Третьяко погиб 16 декабря в Донецкой народной республике во время выполнения боевой задачи.