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НовостиПолитика20 марта 2023 13:36

В Курске простились с добровольцем Антоном Тубольцевым

Он погиб в Артемовске 3 января
Ольга ДАНИЛОВА
Печальное известие сообщили в администрации региона

Печальное известие сообщили в администрации региона

Фото: Светлана ВОЛКОВА

20 марта в Курске простились с добровольцем.

- Антон Тубольцев погиб 3 января в Артемовске, ему было 26 лет. Антон храбро и мужественно выполнил свой воинский долг. Соболезнуем родным и близким Антона Алексеевича, - сказали в администрации региона.

Ранее КП сообщала, что еще двое курян погибли, исполняя свой служебный долг.

Артем Клишин отправился в зону СВО добровольцем. 8 декабря в ходе выполнения боевой задачи он погиб в Донецкой народной республике.

Василий Третьяко погиб 16 декабря в Донецкой народной республике во время выполнения боевой задачи.