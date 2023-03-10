Сбер и Курская область продолжают активно наращивать сотрудничество

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Губернатор Курской области Роман Старовойт провел рабочую встречу с председателем Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Наталией Цайтлер.

Стороны обсудили промежуточные итоги внедрения цифровых сервисов на территории региона. При поддержке Сбера в медицинские учреждения области была организована поставка современной компьютерной техники, а также проведен образовательный проект СберЛекторий для главных врачей.

Роман Старовойт, губернатор Курской области:

«Правительство Курской области совместно со Сбербанком выстраивают конструктивное взаимодействие по вопросам социально-экономического развития региона. Банк является одним из крупнейших налогоплательщиков. Несмотря на наше приграничное положение жители и предприятия выбирают Сбер, ориентируясь на его стабильную работу».

Еще одно направление совместной работы – развитие цифровых сервисов. В школах области успешно начала работу система безналичной оплаты питания учащихся. А накануне встречи в городских и пригородных автобусах Курска заработал сервис СберТройка. Он был запущен совместно с министерством цифрового развития и связи Курской области и региональным оператором проекта «Карта жителя Курской области».

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка:

«Сбер исторически взаимодействует с правительством области по ряду направлений: от классического банкинга до внедрения цифровых сервисов. В настоящее время проработан комплекс мер, которые нацелены на развитие в условиях текущей социально-экономической ситуации. Это инициативы в части страхования рисков при возникновении непредвиденных ситуаций, и решения от компаний-партнеров по внедрению систем видеоаналитики и безопасности городского пространства».

Сбер выступает партнером в развитии бизнеса и банковской инфраструктуры на территории региона. В 2022 году Сбер направил на поддержку предприятий региона 29 млрд рублей. В рамках программ господдержки Сбер профинансировал курский бизнес на 11 млрд рублей. Каждая вторая квартира в регионе приобретается при помощи ипотечных продуктов банка – в 2022 году объем выданных средств на решение жилищных вопросов граждан составил 9,6 млрд рублей. При этом 3,5 млрд рублей направлено в рамках программ господдержки. Благодаря этому более 1,1 тысячей курян смогли приобрести собственное жилье.