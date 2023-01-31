Погиб мобилизованный курянин Сергей Данилов

О печальном известии сообщили 31 января в райадминистрации Фото: Светлана ВОЛКОВА

- С прискорбием сообщаю, что в ходе Специальной военной операции 7 января погиб наш земляк Сергей Владимирович Данилов, стрелок - помощник гранатометчика, - сообщил на своей странице в соцсети глава Рыльского района Андрей Лисман.

Сергей родился 31 августа 1995 года в Рыльске. В 2015 году окончил Рыльский аграрный техникум. Был женат, 7 июля 2022 года у него родилась дочь. А мобилизовали его менее, чем через три месяца после этого, - 27 сентября 2022 года, добавил глава района.

Очередные трагические новости сообщили в городской администрации. В ходе проведения специальной военной операции погибли еще два жителя Курской области.

Сергей Маханьков был военнослужащим одной из воинских частей Курского гарнизона. Младший сержант погиб во время выполнения боевых задач. Ему было 43 года.

12 января во время выполнения боевой задачи погиб артист балета ансамбля танца «Соловьиный край России» Никита Карпов. Ему было 23 года.