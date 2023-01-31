Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика31 января 2023 11:49

Погиб мобилизованный курянин Сергей Данилов

Об этом сообщил глава Рыльского района Курской области
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
О печальном известии сообщили 31 января в райадминистрации

О печальном известии сообщили 31 января в райадминистрации

Фото: Светлана ВОЛКОВА

- С прискорбием сообщаю, что в ходе Специальной военной операции 7 января погиб наш земляк Сергей Владимирович Данилов, стрелок - помощник гранатометчика, - сообщил на своей странице в соцсети глава Рыльского района Андрей Лисман.

Сергей родился 31 августа 1995 года в Рыльске. В 2015 году окончил Рыльский аграрный техникум. Был женат, 7 июля 2022 года у него родилась дочь. А мобилизовали его менее, чем через три месяца после этого, - 27 сентября 2022 года, добавил глава района.

Очередные трагические новости сообщили в городской администрации. В ходе проведения специальной военной операции погибли еще два жителя Курской области.

Сергей Маханьков был военнослужащим одной из воинских частей Курского гарнизона. Младший сержант погиб во время выполнения боевых задач. Ему было 43 года.

12 января во время выполнения боевой задачи погиб артист балета ансамбля танца «Соловьиный край России» Никита Карпов. Ему было 23 года.