Еще два курянина погибли в ходе СВО

Один из военнослужащих посмертно награжден орденом мужества Фото: Архив "КП"

Очередные трагические новости сообщили в городской администрации. В ходе проведения специальной военной операции погибли еще два жителя Курской области.

Сергей Маханьков был военнослужащим одной из воинских частей Курского гарнизона. Младший сержант погиб во время выполнения боевых задач. Ему было 43 года. Сергей посмертно награжден орденом Мужества.

12 января во время выполнения боевой задачи погиб артист балета ансамбля танца «Соловьиный край России» Никита Карпов. Ему было 23 года.

Ранее КП сообщала, что 15 декабря в Артемовске погиб уроженец Фатежского района Сергей Жданов. Ему было 44 года. У мужчины остались двое детей. В зону СВО он отправился добровольцем. За мужество и отвагу Сергей представлен к государственной награде.