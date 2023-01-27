В ходе СВО погибли еще четверо курян

Трое погибших отправились в зону СВО добровольцами Фото: Архив "КП"

Очередные трагические новости сообщили в областной администрации - в ходе специальной военной операции погибли четверо курян.

15 декабря в Артемовске погиб уроженец Фатежского района Сергей Жданов. Ему было 44 года. У мужчины остались двое детей. В зону СВО он отправился добровольцем. За мужество и отвагу Сергей представлен к государственной награде.

20 декабря не стало уроженца города Щигры Алексея Русанова. Ему было 45 лет. Алексей окончил среднюю школу №2. Осенью отправился добровольцем в зону СВО.

27 декабря при обстреле под Артемовском погиб еще один доброволец, уроженец деревни Головачи Фатежского района Иван Якушев. Ему был 31 год.

Героически погиб и 23-летний мобилизованный Павел Можчиль, уроженец Железногорска. Он посмертно представлен к ордену Мужества.