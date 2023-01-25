ВСУ обстреляли хутор в Курской области

Никто не пострадал Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сегодня,25 января, ВСУ обстреляли хутор Отруба Глушковского района. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

- Никто не пострадал, однако были повреждены линии электропередач. Без энергоснабжения остались поселок Теткино и село Попово-Лежачи. Ремонтные бригады на месте, частично подача электроэнергии уже восстановлена. В ближайшее время последствия обстрела будут устранены полностью, - сказал глава региона.

Ранее, 24 января, ВСУ в очередной раз атаковали Курскую область. С дрона в селе Горналь Суджанского района сбросили взрывное устройство. К сожалению, пострадали два человека. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь.

23 января под огонь ВСУ попало село Волфино Глушковского района Курской области. Зафиксировано шесть прилетов. В результате обстрела были повреждены линии электропередач, оказались обесточены несколько населенных пунктов района: села Волфино и Попово-Лежачи, поселки Теткино и Краснооктябрьский.