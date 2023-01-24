Два человека пострадали при атаке ВСУ курского села

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сегодня, 24 января, ВСУ в очередной раз атаковали Курскую область. С дрона в селе Горналь Суджанского района сбросили взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

К сожалению, пострадали два человека.Сейчас им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, 23 января под огонь ВСУ попало село Волфино Глушковского района Курской области. Зафиксировано шесть прилетов. В результате обстрела были повреждены линии электропередач, оказались обесточены несколько населенных пунктов района: села Волфино и Попово-Лежачи, поселки Теткино и Краснооктябрьский.