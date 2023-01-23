ВСУ обстреляли село в Курской области

Об обстреле сообщил губернатор региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

23 января под огонь ВСУ попало село Волфино Глушковского района Курской области. Зафиксировано шесть прилетов.

В результате обстрела повреждены линии электропередач. Обесточены несколько населенных пунктов района: села Волфино и Попово-Лежачи, поселки Теткино и Краснооктябрьский. Бригады уже приступили к ликвидации последствий обстрела: электроснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки, сообщили в администрации региона.

Ранее КП сообщала, что в ходе проведения специальной военной операции погибли еще два курянина.