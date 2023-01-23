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НовостиПолитика23 января 2023 14:59

Еще два жителя Курской области погибли в ходе СВО

Молодые люди были уроженцами Фатежского района
Кристина ГОРБАТЕНКО
Трагическую новость сообщил глава Фатежского района

Трагическую новость сообщил глава Фатежского района

Фото: Архив "КП"

Трагическую новость сообщил глава Фатежского района Сергей Гнездилов. В ходе проведения специальной военной операции погибли еще два курянина.

Александр Францев - уроженец хутора Морозов. Он был призван в октябре 2022 года, служил в мотострелковом полку. Военнослужащий погиб от осколочного ранения при обстреле позиций под Макеевкой. Ему было 26 лет.

21-летний Алексей Мишин из хутора Черякино отправился участвовать в СВО добровольцем. Погиб при обстреле под Артемовском.

Ранее во время проведения специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик погиб младший сержант из Курска Роман Скоров. Ему было 27 лет.