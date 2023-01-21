В СВО погиб младший сержант из Курска

В ходе СВО из жизни ушел еще один курский военнослужащий Фото: материалы пресс-служб

Трагическую новость сообщили в мэрии - во время проведения специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик погиб еще один курянин - младший сержант Роман Скоров. Ему было 27 лет.

Ранее стало известно, что в ходе проведения специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик погиб еще один курянин - старший лейтенант Антон Крестьянников. Ему было всего 38 лет.

А 17 января в Мантуровском районе Курской области простились с военнослужащим Александром Будовским .Молдой человек погиб в ходе проведения СВО.

Александру было 30 лет. Он был мобилизован осенью.