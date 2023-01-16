17 января в Курской области потеплеет до +3

В регионе пройдет мокрый снег
Фото: Светлана ВОЛКОВА
17 января в Курской области будет облачно. Ночью небольшой снег, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами туман, на дорогах гололедица, утром и днем гололед. Ветер юго-восточный 8-13, днем местами порывы до 16 метро в секунду. Температура: ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.
Метеорологическая дальность видимости 3000–5000м, при тумане до 1000 метров.
В Курской области уже идет активная работа по подготовке мест крещенских купаний. Предварительно их в регионе будет 47, из них три – в областном центре.
Специалисты Главного управления МЧС России по Курской области напоминают основные правила безопасности во время крещенских купаний:
- окунаться следует в специально оборудованных прорубях под присмотром спасателей;
- перед спуском в прорубь необходимо разогреть тело;
- к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой обуви.