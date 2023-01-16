Как правильно окунуться на Крещение: семь правил, которые стоит знать курянам

В области будет 47 официальных мест для омовения Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В Курской области уже идет активная работа по подготовке мест крещенских купаний. Предварительно их в регионе будет 47, из них три – в областном центре - Ермошкино озеро, пляж «Городской» на реке Тускарь и на Боевке в районе переходного моста.

Самое популярное место - в Коренной

Самое популярное место у курян – территория монастыря в местечке Свобода. Ежегодно на Крещение это место посещает несколько тысяч человек. И это не случайно, ведь это место считается одним из самых "намоленных" и комфортных для желающих приобщиться к традиции.

Здесь есть две закрытые купели – мужская и женская. Внутри можно переодеться и безопасно окунуться. Для желающих искупаться в открытой воде подготовлен участок на реке Тускарь. Здесь 16 января специалисты Аварийно-спасательной службы Курской области распилили лед, создали удобную майну, проверили дно, установили металлические столбы и натянули сетку. Такие меры предосторожности связаны с тем, что на реке достаточно сильное течение, а дополнительная защита позволит обезопасить паломников.

Температура воды - плюс четыре

- Толщина льда на этом участке реки достигает 20 и более сантиметров, глубина - чуть более метра, температура воды приблизительно +4 градуса, - сообщил Максим Солонин, начальник группы водолазно-спасательных работ АСС Курской области. – 18 и 19 декабря наши специалисты будут дежурить в местечке Свобода и обеспечивать безопасность.

- Традиционно в эти дни территорию мужского монастыря Курская Коренная пустынь посещают довольно много курян, а потому мы стараемся создать комфортные условия. Прежде всего, это касается установки дополнительного освещения, расчистки дороги, подхода к водоему. Для удобства курян рядом с местом купания сотрудники МЧС России установят отапливаемые палатки, - рассказывает Елена Албегонова, глава администрации Свободинского сельского совета.

На базе Главного управления МЧС России по Курской области будет организована круглосуточная работа оперативного штаба по контролю за обстановкой. Всего безопасность жителей и гостей региона обеспечат более 400 человек: спасатели, сотрудники полиции, скорой медицинской помощи, добровольцы.

Теплый чай, махровое полотенце и сухая одежда

Специалисты Главного управления МЧС России по Курской области напоминают основные правила безопасности во время крещенских купаний:

- окунаться следует в специально оборудованных прорубях под присмотром спасателей;

- перед спуском в прорубь необходимо разогреть тело;

- к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой обуви;

- окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать сужения сосудов головного мозга;

- во избежание общего переохлаждения организма в воде рекомендуется находиться не более одной минуты;

- после купания (омовения) разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду. Для укрепления иммунитета и во избежание переохлаждения необходимо выпить теплый чай. Ни в коем случае нельзя употреблять спиртные напитки.

- зимнее плавание противопоказано людям при острых и хронических заболеваниях.

Телефоны спасения «101» и «112».

ЗНАЙ!

В ночь с 18 на 19 января принято совершать обряд священного омовения. Обычно это время совпадает с особенно сильными «крещенскими морозами». Считается, что вся вода в водоемах становится святой. А человек, окунувшись в прорубь, очищается от грехов и получает крепкое здоровье на весь год.

К празднику создают специальные купели в виде креста (иордань) в естественных водоемах. Предварительно они освящаются. Обряд окунания проходит после Богослужения.

КСТАТИ

На водоемах Курской области постепенно уменьшается ледяной покров. Пока что лед достаточно безопасный. По словам инспекторов ГИМС Главного управления МЧС России по Курской области, на реках его толщина составляет от пяти до десяти сантиметров, на закрытых водоемах – 10-15 сантиметров.

Если вы вдруг провалились под лед, не паникуйте. Широко раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой.

По возможности переберитесь к тому краю полыньи, где течение не увлечет Вас под лед.

Подробнее о том, что делать, если вы провалились под лед, читайте в нашем материале.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Курян приглашают на "Крещенскую ярмарку- 2023". Она будет проходить в местечке Свобода Золотухинского района в течение двух дней - 18 и 19 января.

Торговля развернется под открытым небом, на главной выставочной площади по улице Коммунистической. По прогнозам синоптиков, на время проведения ярмарки морозы в регионе как раз спадут.