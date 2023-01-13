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НовостиОбщество13 января 2023 12:37

18 и 19 января в Курской области пройдет "Крещенская ярмарка"

Торговля развернется в местечке Свобода Золотухинского района
Кристина ГОРБАТЕНКО
Можно будет купить продукцию собственного производства предприятий общепита, сувениры и многое другое

Можно будет купить продукцию собственного производства предприятий общепита, сувениры и многое другое

Фото: Архив "КП"

Курян приглашают на "Крещенскую ярмарку- 2023". Она будет проходить в местечке Свобода Золотухинского района в течение двух дней - 18 и 19 января.

Торговля развернется под открытым небом, на главной выставочной площади по улице Коммунистической. По прогнозам синоптиков, на время проведения ярмарки морозы в регионе как раз спадут.

В пресс-службе Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области сообщили, что на ярмарке можно будет купить вкусности, продукцию собственного производства предприятий общепита, сувениры и многое другое.

Ориентировочное время работы ярмарки:

18 января: с 18:00 до 3:00;

19 января: с 11:00 до 16:00.

Телефоны для справок: 51-25-42, 51-26-15, 70-24-88.