Курские спасатели рассказали, что делать, если вы провалились под лед

В ближайшие сутки столбик термометра поднимется до нулевой отметки Фото: Светлана ВОЛКОВА

На водоемах Курской области постепенно уменьшается ледяной покров. Пока что лед достаточно безопасный. По словам инспекторов ГИМС Главного управления МЧС России по Курской области, на реках его толщина составляет от пяти до десяти сантиметров, на закрытых водоемах – 10-15 сантиметров.

- Во время рейдов мы наблюдаем очень много рыбаков, - рассказывает главный госинспектор центра ГИМС Главного управления Геннадий Алябьев, - напоминаем о правилах поведения на льду, наличии средств спасения.

Спасатели рекомендуют любителям зимней рыбалки взять с собой веревку и металлические упоры, чтобы в случае провала выбраться из полыньи или помочь сделать это другому. Лучше не рыбачить на льду в одиночестве, а в случае происшествия кричать и звать на помощь.

В ежедневных патрулированиях водоемов принимают участие инспекторы ГИМС, спасатели КОО ООО «ВОСВОД» и Аварийно-спасательной службы Курской области.

Спасатели дали несколько советов на случай ЧП на льду.

Что делать, если Вы провалились под лед?

- не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;

- широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;

- по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет Вас под лед;

-попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно, откатиться от кромки и ползти к берегу;

- передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Телефоны службы спасения «101» и «112».

По прогнозам синоптиков в ближайшие сутки в регионе будет облачно. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный ночью 6-11 метров в секунду, днем 8-13 метро в секунду. Температура - ночью 2-7°, днем 0-5° мороза.

Метеорологическая дальность видимости 5000 – 7000 метров.