«Курский электроаппаратный завод» получит финансирование в рамках поддержки импортозамещения

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Банк заключил с предприятием соглашение на 1 млрд рублей. Это одна из крупнейших сделок отделения в рамках поддержки импортозамещения в прошлом году.

Сбер выступил стратегическим партнером для реализации стоящих перед предприятием целей. Средства будут направлены на оперативное финансирование операционной деятельности завода, для закупок сырья и материалов.

Вячеслав Кудашов, заместитель управляющего Курским отделением Сбербанка:

«Мы уже реализовали ряд сделок с нашим давним и надежным партнером - АО «Курский электроаппаратный завод» - в рамках различных государственных программ. Благодаря продуктивному взаимодействию и прогрессивному подходу нашего клиента к использованию рыночных финансовых инструментов нам удалось подобрать оптимальную структуру финансирования для поддержания роста производства в 2023 году. Денежные средства будут направлены, в том числе, и для исполнения новых контрактов и заказов».

Одним из ключевых направлений развития промышленности Курской области и страны в целом является импортозамещение. Развитием программы в сфере электротехнической промышленности занимается и КЭАЗ. По некоторым видам продукции компания является единственным российским производителем.

Андрей Канунников, председатель Совета директоров Группы компаний КЭАЗ:

«Наступил период, когда российские производители должны быть активными, чтобы закрыть все потребности электротехнической отрасли. Сейчас мы готовы развивать новые направления, разрабатывать импортозамещающее оборудование, участвовать в высокотехнологичных проектах и производить для них специсполнения. С поддержкой наших партнеров реализация проектов и заказов будет происходить значительно быстрее. Сотрудничество КЭАЗ и Сбербанка сделает российскую электротехническую промышленность более конкурентоспособной и будет еще одним шагом на пути к достижению национального технологического суверенитета страны».