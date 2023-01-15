Под Курском сгорели сарай и летняя кухня

Причину пожара выясняют Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 16:42 15 января в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в жилом доме в селе Бобрышево Пристенского района.

На место происшествия выезжали пожарные-спасатели ОП Троицкое Пристенского района, ПСЧ №38 Пристенского района, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Здесь горели летняя кухня и сарай под общей кровлей. Пострадавших нет.

Огонь тушили 19 человек и восемь единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливают, сообщили в МЧС региона.

Ранее КП рассказывала, что участники добровольной пожарной дружины Высокского сельского совета Медвенского района Курской области спасли мужчину. ЧП произошло еще в новогоднюю ночь, но случай счастливого спасения широкую огласку получил только сейчас.