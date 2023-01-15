Под Курском добровольцы спасли на пожаре мужчину

Дружина действует с сельсовете уже пять лет Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Участники добровольной пожарной дружины Высокского сельского совета Медвенского района Курской области спасли мужчину. ЧП произошло еще в новогоднюю ночь, но случай счастливого спасения широкую огласку получил только сейчас.

- Праздничные дни – самый сложный период для нас, - говорит глава сельского совета Сергей Афанасьев. – Мы ежедневно патрулировали наши населенные пункты, посещали дома земляков, особенно пьющих и одиноких.

Подойдя к одному из домов, добровольцы почувствовали запах дыма. Зайдя в помещение, увидели спящего хозяина, возле которого дымили вещи.

Видимо, он уснул с сигаретой. Добровольцы вытащили мужчину на улицу, потушили тление. К счастью, успели вовремя, и мужчина не пострадал.

Пожарная дружина работает в Высокском сельском совете уже несколько лет, в ее составе – пять человек. "На вооружении" у них - первичные средства пожаротушения. А главная их задача – сохранение жизней земляков и защита от пожаров родного края.

Особенно важна помощь добровольцев в отдаленных селах, куда профессиональные пожарные не могут добраться быстро.