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НовостиПроисшествия14 января 2023 11:01

Тепло и горячую воду на Северо-Запад Курска обещают вернуть после девяти вечера

174 многоэтажки со вчерашнего дня остаются без коммунальных услуг
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Аварию продолжают устранять

Аварию продолжают устранять

Фото: Даниил НАЙХИН

"КП" уже рассказывала об аварии на северо-западе Курска, которая произошла 13 января. Как сообщили в мэрии города, 14 января ремонтные бригады курского филиала ПАО «Квадра» приступили к замене поврежденного участка трубопровода, его протяженность — шесть метров. Планируется, что работы завершат к 19:00, запуск теплоносителя запланирован на 21:00.

В связи с аварией на проспекте Дружбы управление по делам ГО и ЧС выдает электрообогреватели жильцам домов, попавших в зону отключения.

Получить отопительные приборы можно по адресу: ул. 50 лет Октября, 149, предварительно подав заявку в ЕДДС Курска по телефону: 51-92-80