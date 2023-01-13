В Курске 174 многоэтажки, шесть детсадов и четыре школы остались без тепла и горячей воды

В городе - очередной прорыв Фото: Даниил НАЙХИН

Вечером 13 января на проспекте Дружбы, 2 произошло повреждение теплосети диаметром 800 мм. В зону отключения попало около 200 домов, сообщили в мэрии города.

В трех школах отменили занятия

Из-за аварии на Северо-Западе создан штаб под руководством замгубернатора Курской области Алексея Дедова. На место происшествия выезжал первый заместитель главы администрации города Николай Цыбин.

По уточненным данным, в зону отключения попали около 174 дома, шесть детских садов и четыре школы.

Аварийная бригада компании «Квадра» начала откачивать воду, после чего приступила к земляным работам.

В субботу 14 января в трех школах в районе аварии будут отменены занятия.

Замерзающим жильцам предлагают обогреватели

В связи с аварией на проспекте Дружбы Управление по делам ГО и ЧС выдает электрообогреватели тем, кто проживает в домах, попавших в зону отключения:

— улица Студенческая,

— улица 50 лет Октября,

— проспект Хрущева,

— бульвар Майский,

— улица Мыльникова,

— улица Бойцов 9-й дивизии,

— улица Косухина,

— улица Воробьева,

— проспект Клыкова,

— проспект Дружбы.

Для получения обогревателя необходимо оставить заявку в ЕДДС Курска по телефону — 51-92-80. Получить обогреватель можно по адресу: улица 50 лет Октября, 149.

Семьям с детьми, одиноким престарелым гражданам и инвалидам отопительные приборы доставят сотрудники Управления.

Обогреватели выдают во временное пользование. Их нужно венуть в Управление по делам ГО и ЧС после ликвидации аварии.

При получении заявитель заполняет расписку, в которой указывает паспортные данные. Заявитель несет ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности и сохранение целостности обогревателя.

Когда вернут тепло, пока неизвестно

Около половины двенадцатого вечера на месте аварии в северо-западном районе, теплоэнергетики локализовали повреждение, откачали воду.

Рабочие приступили к земляным работам.

О сроках подачи тепла и горячей воды в мэрии пока не сообщают.

По прогнозам синоптиков ночью в Курске столбик термометра опустится до -6. Днем 14 января будет до -2.

КСТАТИ

Ранее КП рассказывала, что вечером 9 января теплосети прорвало на улице Дейнеки в Курске. Из-за этого отопления и горячей воды не было почти сутки в 47 жилых домах, а также в лечебном учреждении, в школе и двух детских садах.

5 января в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области от диспетчера филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация» поступило сообщение о том, что из-за возможного порыва на участке тепловой магистрали в районе улицы Павлуновского, ограничено теплоснабжение и горячее водоснабжение в Центральном округе Курска.

Под ограничение теплоснабжения тогда попали ориентировочно 30 многоквартирный жилых домов различной этажности с населением 2573 человека, из них 643 детей.