В Курске из-за аварии на теплосетях отопления нет в двух детских садах и школе

Ориентировочно ремонтные работы завершат до 22:00 10 января Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске специалисты «Квадры» продолжают устранять последствия прорыва теплосетей по улице Дейнеки.

Как сообщают власти города, аварийная ситуация произошла еще вечером 9 января, но отопление отключили сегодня после десяти часов утра, когда поняли характер повреждения. На данный момент отопления и горячей воды нет в 47 жилых домах, а также в лечебном учреждении, в школе и двух детских садах. На сегодня образовательные процессы в школе и детских садах должны быть завершены.

Сообщается, что специалистам удалось установить точное место повреждения, сейчас они откачивают воду, а затем начнут вырезать трубу и приступят к выполнению сварочных работ. В мэрии уточняют, что ориентировочно ремонтные работы завершат до 22:00 10 января.