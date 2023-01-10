В "Квадре" рассказали, какие дома остались без отопления из-за прорыва теплосетей в Курске

Восстановительные работы планируют закончить к 16:00 Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

КП уже сообщала, что сегодня, 10 января, в Курске на улице Дейнеки, 7 произошел порыв теплосетей. Ранее была информация, что из-за аварии без отопления временно останутся 47 многоквартирных домов, в которых проживают 9,8 тысяч человек. Отключения запланированы на время устранения повреждений - с десяти часов утра.

Однако теперь в "Квадре" появился полный список 52-х домов, попавших под отключение:

- Сумская, 40, 40б, 40а, 42, 42б, 42а, 46б, 46а, 46, 48, 48а, 48б, 50б, 50а, 50, 52\2, 38, 38а,

- Дейнеки, 5, 3, 1, 7, 7/1, 9, 5ж, 5е, 5д, 5м, 8, 10, 12,

- Ольшанского, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43б, 43а, 43, 45а, 45, 45б, 47б,

- Конорева, 8, 10, 12, 4, 6, 47/14,

- Пигорева, 22, 24.

Специалисты уже приступили к срочному ремонту ветхого участка магистральной теплосети по улице Дейнеки.

В "Квадре" сообщают, из-за того, что ремонт проводится в непростых условиях - поврежденный трубопровод большого диаметра расположен под трамвайными путями -, завершить работы планируют к 16:00.