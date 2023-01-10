В Курске на Дейнеки из-за прорыва теплосетей без отопления останутся 47 домов

Повреждения планируют устранить в течение дня Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сегодня, 10 января, в Курске на улице Дейнеки, 7 произошел порыв теплосетей. Об этом сообщили в областной администрации.

Из-за аварии без отопления временно останутся 47 многоквартирных домов, в которых проживают 9,8 тысяч человек. Отключения запланированы на время устранения повреждений - с десяти часов утра.

В областной администрации говорят, что ориентировочно порыв планируют ликвидировать в течение дня.

Кроме этого, из-за проведения аварийных работ ПАО «Квадра» на улице Дейнеки 10 января с 10:00 до 14:00 будет приостановлено движение трамваев маршрута N4 на участке от остановки «Сумской мост» до остановки «улица Малышева».