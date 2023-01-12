В ходе СВО погиб мобилизованный из Курской области

Военнослужащему было 35 лет Фото: Архив "КП"

Трагическую новость сообщил глава Железногорска Алексей Карнаушко. 9 января в ходе СВО погиб железногорец, рядовой Максим Прошин. Он с 10 октября проходил военную службу по мобилизации. Максиму было 35 лет.

- Максим был отзывчивым человеком и профессионалом своего дела, пользовался уважением в коллективе, - говорит Алексей Карнаушко.

Прощание с военнослужащим состоится 12 января.

Ранее КП сообщала, что в ходе проведения специальной военной операции погиб доброволец из Курской области Денис Комаров. Курянина не стало под Артемовском в ДНР.

10 января, в поселке Поныри прошла церемония прощания с Денисом.