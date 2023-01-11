Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика11 января 2023 7:49

В СВО погиб доброволец из Курской области

10 января простились с Денисом Комаровым
Кристина ГОРБАТЕНКО
Курянин погиб под Артемовском в ДНР

Курянин погиб под Артемовском в ДНР

Фото: материалы пресс-служб

Трагическую новость сообщили в областной администрации. В ходе проведения специальной военной операции погиб доброволец из Курской области Денис Комаров. Курянина не стало под Артемовском в ДНР.

Вчера, 10 января, в поселке Поныри прошла церемония прощания с Денисом.

6 января в Медвенском районе Курской области простились с участником специальной военной операции, 47-летним добровольцем Переверзевым Николаем, погибшим 15 декабря на территории ДНР в Артемовске (Бахмуте). Об этом сообщает администрация региона.

Николай Николаевич родился в селе Спасское Медвенского района. Там же окончил школу. В сентябре 2021 года принял решение пойти защищать интересы России. Николай представлен к государственным наградам.