На Рождество в Курской области похолодает до -23

В регионе установилась температура ниже климатической нормы Фото: Светлана ВОЛКОВА

7 января в Курской области будет переменная облачность. Без осадков. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду. Температура: - ночью 18-23°, днем 13-18° мороза.

Метеорологическая дальность видимости 5000 – 7000 метров.

С 7 по 9 января в Курской области ожидается опасное метеорологическое явление аномально холодная погода – среднесуточная температура воздуха составит минус 13-23 градуса, что на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Первые случаи обморожения уже зарегистрированы в этом году. В новый год в Курчатовском районе в больницу попал 66-летний пенсионер с признаками обморожения.

В такую погоду стоит избегать тесной и влажной одежды и обуви, а также переутомления, голода, вынужденного длительного неподвижного и неудобного положения. Факторы риска - если у вас уже была холодовая травма, ослабленный болезнью организм, хронические заболевания сосудов нижних конечностей и сердечно-сосудистой системы, курение и употребление алкоголя.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».