6 января в Курской области похолодает до -18

В Курской области резко похолодает Фото: Даниил НАЙХИН

6 января в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью снег, мокрый снег, днем небольшой снег. Ночью местами налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный 6-11, утром и днем местами порывы до 15 метров в секунду. Температура - ночью 5-10°, днем 4-9° мороза, к вечеру понижение до 14-18°. Метеорологическая дальность видимости 1000 – 3000 метров.

С 7 по 9 января в Курской области ожидается опасное метеорологическое явление аномально холодная погода – среднесуточная температура воздуха составит минус 13-18 градусов, что на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Первые случаи обморожения уже зарегистрированы в этом году. В новый год в Курчатовском районе в больницу попал 66-летний пенсионер с признаками обморожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».