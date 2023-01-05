В Курской области объявлено штормовое предупреждение

Температура будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы Фото: Даниил НАЙХИН

С 7 по 9 января в Курской области ожидается опасное метеорологическое явление аномально холодная погода – среднесуточная температура воздуха составит минус 13-18 градусов, что на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112». Это комплексная и оперативная помощь в любой ситуации. Диспетчер в зависимости от обстоятельств вызовет на место происшествия все необходимые службы. Это позволяет сократить время реагирования. А значит, помощь всегда придет вовремя.

Первые случаи обморожения уже зарегистрированы в этом году. В новый год в Курчатовском районе в больницу попал 66-летний пенсионер с признаками обморожения.

Но новогодние и рождественские праздники – это не только веселое застолье, но и замечательное времяпрепровождение на свежем воздухе, прогулки, поездки за город, развлечения на горках и лыжных трассах. Как обезопасить себя от мороза, рассказали в курском Роспотребнадзоре.