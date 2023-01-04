В курском Роспотребнадзоре рассказали, как избежать обморожения в предстоящую стужу

На Рождество в регионе резко похолодает по прогнозам синоптиков Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозам синоптиков уже к концу этой недели курян ждут сильные морозы.

Первые случаи обморожения уже есть в регионе

В Курской области будет постепенно холодать. Так, в ночь на 7 января с -1 резко похолодает до -16. Ночью с 7 на 8 января синоптики и вовсе обещают до -17 градусов. Настоящие зимние морозы будут держаться и 8 января.

Первые случаи обморожения уже зарегистрированы в этом году. В новый год в Курчатовском районе в больницу попал 66-летний пенсионер с признаками обморожения.

Но новогодние и рождественские праздники – это не только веселое застолье, но и замечательное времяпрепровождение на свежем воздухе, прогулки, поездки за город, развлечения на горках и лыжных трассах. Как обезопасить себя от мороза, рассказали в курском Роспотребнадзоре.

Одевайтесь многослойно

Прежде всего, в такую погоду стоит избегать тесной и влажной одежды и обуви, а также переутомления, голода, вынужденного длительного неподвижного и неудобного положения. Факторы риска - если у вас уже была холодовая травма, ослабленный болезнью организм, хронические заболевания сосудов нижних конечностей и сердечно-сосудистой системы, курение и употребление алкоголя.

Есть несколько простых правил, которые позволят вам избежать переохлаждения на сильном морозе:

· откажитесь от спиртного – алкогольное опьянение на самом деле вызывает большую потерю тепла. И в то же время вызывает иллюзию, что вам тепло.

· не курите на морозе – курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, и таким образом делает руки и ноги более уязвимыми;

· носите свободную одежду – это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь многослойно, при этом между слоями одежды будут прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло. Либо используйте специальное термобелье. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой.

Прячьтесь от ветра и носите шапку, шарф и перчатки

Важное правило - не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант – варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. Перчатки же из натуральных материалов хоть и удобны, но от мороза не спасают. Щеки и подбородок можно защитить шарфом;

Лучший вариант – варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. Не забудьте также шапку и шарф Фото: Даниил НАЙХИН

· как только на прогулке вы почувствовали, что замерзаете, как можно скорее зайдите в любое теплое место - магазин, кафе, подъезд, чтобы согреться.

· не давайте обмороженному месту снова замерзнуть – это вызовет серьезные повреждения кожи;

· не снимайте на морозе обувь с обмороженных ног – они распухнут и вы не сможете снова одеть обувь. Нужно как можно скорее дойти до теплого помещения. Если замерзли руки – попробуйте отогреть их под мышками;

· прячьтесь от ветра – вероятность обморожения на ветру намного выше;

· перед выходом на мороз на продолжительное время плотно поешьте – вам может понадобиться энергия.

Дети и пожилые мерзнут быстрее

Особое внимание обращайте на состояние детей и пожилых людей. У детей теплорегуляция организма еще не полностью настроена, а у пожилых людей и при некоторых болезнях функция теплорегуляции бывает нарушена. Дети и пожилые более подвержены переохлаждению и обморожениям, и это следует учитывать, когда планируете прогулку.