В курском Роспотребнадзоре рассказали, как избежать обморожения в предстоящую стужу

На Рождество в регионе резко похолодает по прогнозам синоптиков
Фото: Светлана ВОЛКОВА
По прогнозам синоптиков уже к концу этой недели курян ждут сильные морозы.
В Курской области будет постепенно холодать. Так, в ночь на 7 января с -1 резко похолодает до -16. Ночью с 7 на 8 января синоптики и вовсе обещают до -17 градусов. Настоящие зимние морозы будут держаться и 8 января.
Первые случаи обморожения уже зарегистрированы в этом году. В новый год в Курчатовском районе в больницу попал 66-летний пенсионер с признаками обморожения.
Но новогодние и рождественские праздники – это не только веселое застолье, но и замечательное времяпрепровождение на свежем воздухе, прогулки, поездки за город, развлечения на горках и лыжных трассах. Как обезопасить себя от мороза, рассказали в курском Роспотребнадзоре.
Прежде всего, в такую погоду стоит избегать тесной и влажной одежды и обуви, а также переутомления, голода, вынужденного длительного неподвижного и неудобного положения. Факторы риска - если у вас уже была холодовая травма, ослабленный болезнью организм, хронические заболевания сосудов нижних конечностей и сердечно-сосудистой системы, курение и употребление алкоголя.
Есть несколько простых правил, которые позволят вам избежать переохлаждения на сильном морозе:
· откажитесь от спиртного – алкогольное опьянение на самом деле вызывает большую потерю тепла. И в то же время вызывает иллюзию, что вам тепло.
· не курите на морозе – курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, и таким образом делает руки и ноги более уязвимыми;
· носите свободную одежду – это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь многослойно, при этом между слоями одежды будут прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло. Либо используйте специальное термобелье. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой.
Важное правило - не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант – варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. Перчатки же из натуральных материалов хоть и удобны, но от мороза не спасают. Щеки и подбородок можно защитить шарфом;
Лучший вариант – варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. Не забудьте также шапку и шарф
Фото: Даниил НАЙХИН
· как только на прогулке вы почувствовали, что замерзаете, как можно скорее зайдите в любое теплое место - магазин, кафе, подъезд, чтобы согреться.
· не давайте обмороженному месту снова замерзнуть – это вызовет серьезные повреждения кожи;
· не снимайте на морозе обувь с обмороженных ног – они распухнут и вы не сможете снова одеть обувь. Нужно как можно скорее дойти до теплого помещения. Если замерзли руки – попробуйте отогреть их под мышками;
· прячьтесь от ветра – вероятность обморожения на ветру намного выше;
· перед выходом на мороз на продолжительное время плотно поешьте – вам может понадобиться энергия.
Особое внимание обращайте на состояние детей и пожилых людей. У детей теплорегуляция организма еще не полностью настроена, а у пожилых людей и при некоторых болезнях функция теплорегуляции бывает нарушена. Дети и пожилые более подвержены переохлаждению и обморожениям, и это следует учитывать, когда планируете прогулку.