Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 декабря 2022 6:15

Под Курском на пожаре погиб 47-летний мужчина

Трагедия произошла вечером 26 декабря
Ольга ДАНИЛОВА
На пожар выезжали скорая, полиция, МЧС

На пожар выезжали скорая, полиция, МЧС

Фото: Светлана ВОЛКОВА

26 декабря в 18.55 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в жилом доме в Щигровском районе в поселке Калинина на улице Нижняя Луговая.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №13 Щигровского района, сотрудники полиции, работники скорой помощи, газовая служба, электросети.

На пожаре обнаружили тело 47-летнего мужчины. Огонь повредил дом, рассказали спасатели.

На пожар выезжали 22 человека и восемь единиц техники.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).

25 декабря в Курской области пожары унесли жизни еще двух мужчин - 70-и и 44-х лет.